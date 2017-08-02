Новый глава ФБР: опытный юрист с крепкой хваткой Кристофер Рэй

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бывший заместитель главы министерства юстиции США Кристофер Рэй утвержден во вторник сенатом на пост директора Федерального бюро расследования вместо отправленного в отставку Джеймса Коми.

Известная фигура в Вашингтоне

За кандидатуру Рэя — опытного и сдержанного юриста, которого присяжные заседатели на одном из судов прозвали "бульдогом" за крепкую хватку и ориентированность на результат — проголосовали большинство из 100 сенаторов. До этого Рэй получил одобрение членов юридического комитета верхней палаты конгресса.

Как пишет газета New York Times, Рей — "известная фигура в Вашингтоне". Он занимал должность заместителя генерального прокурора США при президенте Джордже У. Буше. Кроме того, Рей играл ключевую роль после теракта 11 сентября 2001 года, обеспечивая надзор над операциями минюста, когда страна адаптировалась к новой реальности. Он работал бок о бок с Коми и Робертом Мюллером III, занимавшим тогда пост главы ФБР, а ныне являющимся специальным советником по делу о якобы вмешательстве России в выборы США.

В частности, как пишет Observer, вместе с Коми и Мюллером Рей приложил все усилия, чтобы не допустить слежки за американцами без судебного ордера, на которой настаивала администрация Буша. В 2004 году госдеп признал эту меру незаконной. Будучи главой криминального отдела с 2003 по 2005 годы, Рей направил усилия на скандалы, связанные с мошенничеством.

До того, как он стал помощником заместителя генерального прокурора США в 2001 году, Рей занимал пост федерального прокурора в Атланте, штат Джорджия. В 1989 году он закончил Йельский университет и в 1992 году получил юридическую степень в Йельской юридической школе. В университетском общежитии он встретил свою будущую жену. По словам друга Рея, в старшей школе и колледже Рей был членом команды по гребле.

Что касается политических предпочтений Рея, то он всегда последовательно поддерживал республиканских кандидатов. По данным New York Times, Рей делал пожертвования на президентские кампании республиканцев Джона Маккейна (в 2008 году) и Митта Ромни (в 2012 году). Издание отмечает, что при этом предвыборную кампанию Дональда Трампа Рэй финансово не поддерживал, хотя и жертвовал средства Национальному комитету Республиканской партии в 2016 году.

Связи с РФ?

Как пишет газета USA Today, Кристофер Рей "кажется прекрасным выбором" на роль главы ФБР, за исключением того факта, что его юридическая фирма King & Spalding некогда представляла интересы российских компаний "Роснефть" и "Газпром". По данным веб-сервиса Wayback Machine, биография Рея на сайте правовой фирмы King and Spalding еще в декабре 2016 года сообщала, что юрист представлял интересы некоего главы энергетической компании в криминальном расследовании, возбужденном против него властями РФ.

Однако в июне эта информация в резюме кандидата отсутствовала. Как отмечает газета, нет доказательств того, что Рей непосредственно работал с делами "Роснефти" и "Газпрома", однако это может стать причиной этического и правового конфликта интересов, который не позволит Рею участвовать в расследовании о якобы вмешательстве России.

По мнению экспертов по этике, Рей также может столкнуться с конфликтом интересов из-за иной своей деятельности в фирме King & Spalding, пишет Рейтер. Фирма защищала интересы таких крупных компаний, как Janssen Pharmaceutical (фармацевтическое подразделения Johnson & Johnson), Credit Suisse, Deutsche Bank, CVS Caremark, General Motors, Wells Fargo и других. Представлял ли Рей лично все перечисленные компании, остается неизвестным.

Тень сомнений

Как отмечает газета Washington Examiner, в ходе рассмотрения кандидатуры Рея демократы могут вспомнить случай, когда он защищал в суде губернатора от штата Нью-Джерси Криса Кристи, который был главой переходной президентской администрации Трампа. Как заявил директор по национальной политике Американского союза защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union) Фаиз Шакир, этот случай и практика защиты членов семьи Трампа юридической компанией Рея, "заставляет нас подвергнуть сомнению его способность стать главой ФБР, независимым, с беспристрастным суждением и приверженностью закону, чего заслуживает ведомство".

Кроме того, как отмечает New York Times, к нему могут возникнуть вопросы по поводу нарушений прав человека со стороны ЦРУ после теракта 11 сентября и того, как министерство юстиции реагировало на них. В 2014 году в Сенатском комитете по разведке (конгресса США) был представлен доклад о подробностях так называемых "допросов с пристрастием", которые проводили агенты ЦРУ. Они включали побои, пытки бессонницей и обливание водой с целью получения информации.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Кандидат в члены ФБР Кристофер Рэй в Вашингтоне. 12 июля 2017 © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Кандидат в члены ФБР Кристофер Рэй в Вашингтоне. 12 июля 2017

Человек с принципами

Между тем, бывшие коллеги кандидата на пост главы ФБР заявляют, что он опытный, сдержанный юрист, который может оказать сопротивление президенту в случае необходимости, отмечает газета Washington Post. "Если люди думали, что Трамп мог выбрать лакея, то Крис Рей не лакей Трампа", — считает Билл Матеа (Bill Mateja), работавший с Реем в министерстве юстиции. По его словам, Рей "очень похож" на уволенного главу ФБР Коми, только более замкнут.

"Я знаю их обоих очень хорошо, и я скажу вам, что американцы, по моему мнению, должны быть довольны тем, что президент Трамп не выбрал тихоню. Он выбрал человека с настоящими моральными принципами, которые очень похожи на принципы Джима Коми", — добавил Матеа.

Бывший агент ФБР Джо Робук (Joe Robuck), работавший с Реем, когда тот занимал пост прокурора в Атланте, рассказал, что в ходе рассмотрения одного дела присяжные заседатели дали ему кличку "бульдог". "Он абсолютно ориентирован на достижение цели", — сказал Робук. "Это тяжелая работа, по-настоящему тяжелая работа, но он справится с давлением, он не позволит кому-либо на него влиять", — добавил он.

По мнению других бывших сослуживцев Рея, он более сдержан и вдумчив, чем его возможные предшественники Мюллер и Коми. "Он не вспыльчивый, не выставляется напоказ, сдержан", — считает бывший судья Майкл Люттиг, принимавший Рея на работу в 1992 году. По его словам, Рей может привнести в ФБР более тонкий стиль управления.

По словам знакомых с кандидатом на пост главы ФБР людей, готовность покинуть министерство юстиции более десяти лет назад из-за принципа также показывает, что при необходимости он сможет отмести попытки политического вмешательства в дела бюро и защитить независимость ведомства.