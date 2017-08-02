США
2.082 августа11:49МСК
USD59.85-0.22
EUR70.73+0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Новый глава ФБР: опытный юрист с крепкой хваткой Кристофер Рэй

11:1202.08.2017
(обновлено: 11:13 02.08.2017)
0890
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКристофер Рэй. Архивное фотоКристофер Рэй. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бывший заместитель главы министерства юстиции США Кристофер Рэй утвержден во вторник сенатом на пост директора Федерального бюро расследования вместо отправленного в отставку Джеймса Коми.

Кандидат в члены ФБР Кристофер Рэй в Вашингтоне. 12 июля 2017
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Политолог: Киев получил из США плохую новость
За кандидатуру Рэя — опытного и сдержанного юриста, которого присяжные заседатели на одном из судов прозвали "бульдогом" за крепкую хватку и ориентированность на результат — проголосовали большинство из 100 сенаторов. До этого Рэй получил одобрение членов юридического комитета верхней палаты конгресса.

Известная фигура в Вашингтоне

Как пишет газета New York Times, Рей — "известная фигура в Вашингтоне". Он занимал должность заместителя генерального прокурора США при президенте Джордже У. Буше. Кроме того, Рей играл ключевую роль после теракта 11 сентября 2001 года, обеспечивая надзор над операциями минюста, когда страна адаптировалась к новой реальности. Он работал бок о бок с Коми и Робертом Мюллером III, занимавшим тогда пост главы ФБР, а ныне являющимся специальным советником по делу о якобы вмешательстве России в выборы США.

Номинант президента США Дональда Трампа на пост директора ФБР Кристофер Рей в Вашингтоне. 12 июля 2017
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Рей готов изучить данные о возможном вмешательстве Киева в выборы в США
В частности, как пишет Observer, вместе с Коми и Мюллером Рей приложил все усилия, чтобы не допустить слежки за американцами без судебного ордера, на которой настаивала администрация Буша. В 2004 году госдеп признал эту меру незаконной. Будучи главой криминального отдела с 2003 по 2005 годы, Рей направил усилия на скандалы, связанные с мошенничеством.

До того, как он стал помощником заместителя генерального прокурора США в 2001 году, Рей занимал пост федерального прокурора в Атланте, штат Джорджия. В 1989 году он закончил Йельский университет и в 1992 году получил юридическую степень в Йельской юридической школе. В университетском общежитии он встретил свою будущую жену. По словам друга Рея, в старшей школе и колледже Рей был членом команды по гребле.

© AFP 2017 / Stephen Jaffe, Jose RomeroКандидат на пост главы ФБР Кристофер Рэй
© AFP 2017 / Stephen Jaffe, Jose Romero
Кандидат на пост главы ФБР Кристофер Рэй

Что касается политических предпочтений Рея, то он всегда последовательно поддерживал республиканских кандидатов. По данным New York Times, Рей делал пожертвования на президентские кампании республиканцев Джона Маккейна (в 2008 году) и Митта Ромни (в 2012 году). Издание отмечает, что при этом предвыборную кампанию Дональда Трампа Рэй финансово не поддерживал, хотя и жертвовал средства Национальному комитету Республиканской партии в 2016 году.

Связи с РФ?

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Трамп сравнил поиски "русского следа" в его окружении с охотой на ведьм
Как пишет газета USA Today, Кристофер Рей "кажется прекрасным выбором" на роль главы ФБР, за исключением того факта, что его юридическая фирма King & Spalding некогда представляла интересы российских компаний "Роснефть" и "Газпром". По данным веб-сервиса Wayback Machine, биография Рея на сайте правовой фирмы King and Spalding еще в декабре 2016 года сообщала, что юрист представлял интересы некоего главы энергетической компании в криминальном расследовании, возбужденном против него властями РФ.

Однако в июне эта информация в резюме кандидата отсутствовала. Как отмечает газета, нет доказательств того, что Рей непосредственно работал с делами "Роснефти" и "Газпрома", однако это может стать причиной этического и правового конфликта интересов, который не позволит Рею участвовать в расследовании о якобы вмешательстве России.

По мнению экспертов по этике, Рей также может столкнуться с конфликтом интересов из-за иной своей деятельности в фирме King & Spalding, пишет Рейтер. Фирма защищала интересы таких крупных компаний, как Janssen Pharmaceutical (фармацевтическое подразделения Johnson & Johnson), Credit Suisse, Deutsche Bank, CVS Caremark, General Motors, Wells Fargo и других. Представлял ли Рей лично все перечисленные компании, остается неизвестным.

Тень сомнений

Кандидат на пост главы ФБР Кристофер Рэй
© AFP 2017 / Stephen Jaffe, Jose Romero
Эксперт: выдвинутый на пост главы ФБР Кристофер Рэй – любопытная личность
Как отмечает газета Washington Examiner, в ходе рассмотрения кандидатуры Рея демократы могут вспомнить случай, когда он защищал в суде губернатора от штата Нью-Джерси Криса Кристи, который был главой переходной президентской администрации Трампа. Как заявил директор по национальной политике Американского союза защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union) Фаиз Шакир, этот случай и практика защиты членов семьи Трампа юридической компанией Рея, "заставляет нас подвергнуть сомнению его способность стать главой ФБР, независимым, с беспристрастным суждением и приверженностью закону, чего заслуживает ведомство".

Кроме того, как отмечает New York Times, к нему могут возникнуть вопросы по поводу нарушений прав человека со стороны ЦРУ после теракта 11 сентября и того, как министерство юстиции реагировало на них. В 2014 году в Сенатском комитете по разведке (конгресса США) был представлен доклад о подробностях так называемых "допросов с пристрастием", которые проводили агенты ЦРУ. Они включали побои, пытки бессонницей и обливание водой с целью получения информации.

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКандидат в члены ФБР Кристофер Рэй в Вашингтоне. 12 июля 2017
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кандидат в члены ФБР Кристофер Рэй в Вашингтоне. 12 июля 2017

Человек с принципами

Между тем, бывшие коллеги кандидата на пост главы ФБР заявляют, что он опытный, сдержанный юрист, который может оказать сопротивление президенту в случае необходимости, отмечает газета Washington Post. "Если люди думали, что Трамп мог выбрать лакея, то Крис Рей не лакей Трампа", — считает Билл Матеа (Bill Mateja), работавший с Реем в министерстве юстиции. По его словам, Рей "очень похож" на уволенного главу ФБР Коми, только более замкнут.

"Я знаю их обоих очень хорошо, и я скажу вам, что американцы, по моему мнению, должны быть довольны тем, что президент Трамп не выбрал тихоню. Он выбрал человека с настоящими моральными принципами, которые очень похожи на принципы Джима Коми", — добавил Матеа.

Экс-директор ФБР США Джеймс Коми. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
NYT: бывший директор ФБР Джеймс Коми издаст мемуары
Бывший агент ФБР Джо Робук (Joe Robuck), работавший с Реем, когда тот занимал пост прокурора в Атланте, рассказал, что в ходе рассмотрения одного дела присяжные заседатели дали ему кличку "бульдог". "Он абсолютно ориентирован на достижение цели", — сказал Робук. "Это тяжелая работа, по-настоящему тяжелая работа, но он справится с давлением, он не позволит кому-либо на него влиять", — добавил он.

По мнению других бывших сослуживцев Рея, он более сдержан и вдумчив, чем его возможные предшественники Мюллер и Коми. "Он не вспыльчивый, не выставляется напоказ, сдержан", — считает бывший судья Майкл Люттиг, принимавший Рея на работу в 1992 году. По его словам, Рей может привнести в ФБР более тонкий стиль управления.

По словам знакомых с кандидатом на пост главы ФБР людей, готовность покинуть министерство юстиции более десяти лет назад из-за принципа также показывает, что при необходимости он сможет отмести попытки политического вмешательства в дела бюро и защитить независимость ведомства.

Администрация президента США
© Инфографика
Администрация президента США
Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена