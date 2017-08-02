Из-за непогоды на юге Германии погиб ребенок, еще четверо пострадали

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Один ребенок погиб, еще четверо детей пострадали, когда из-за сильного порыва ветра 25-метровое дерево упало на их палатку в лагере в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщил в среду таблоид Bild.

Инцидент произошел в ночь на среду в детском палаточном лагере в районе Вальдсхут. Пострадавшие дети входили в группу из 21 человека, среди них четверо сопровождающих. Группа разместилась на ночевку под открытым небом в коммуне Рикенбах недалеко от границы со Швейцарией.

​"Один тяжело пострадавший был доставлен вертолетом в больницу в Базеле", — сообщил представитель полиции Дирк Клозе. Полиция оцепила место инцидента, остальные дети находятся в безопасности, добавил Клозе.

В ночь инцидента в регионе были зафиксированы ураганные ветра со скоростью до 110 километров в час. Метеорологическая служба Германии утром в среду объявила самый высокий уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.