Из-за непогоды на юге Германии погиб ребенок, еще четверо пострадали

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Один ребенок погиб, еще четверо детей пострадали, когда из-за сильного порыва ветра 25-метровое дерево упало на их палатку в лагере в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщил в среду таблоид Bild.
Инцидент произошел в ночь на среду в детском палаточном лагере в районе Вальдсхут. Пострадавшие дети входили в группу из 21 человека, среди них четверо сопровождающих. Группа разместилась на ночевку под открытым небом в коммуне Рикенбах недалеко от границы со Швейцарией.
Unwetter-Drama in Baden-Württemberg: Getöteter Jugendlicher aus dem Raum Stuttgart https://t.co/Qpk0rPyysn pic.twitter.com/WEPmrZsqxW— Stuttgart Bote (@stuttgart_bote) 2 августа 2017 г.
"Один тяжело пострадавший был доставлен вертолетом в больницу в Базеле", — сообщил представитель полиции Дирк Клозе. Полиция оцепила место инцидента, остальные дети находятся в безопасности, добавил Клозе.
#Unwetter über Zeltlager in Baden-Württemberg: Ein Jugendlicher stirbt https://t.co/1b7aKIbws7 pic.twitter.com/QhinVqkwOA— Freie Presse (@freie_presse) 2 августа 2017 г.
В ночь инцидента в регионе были зафиксированы ураганные ветра со скоростью до 110 километров в час. Метеорологическая служба Германии утром в среду объявила самый высокий уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.