МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Демонстрация против Национального учредительного собрания пройдет в Венесуэле в четверг, сообщил на своей странице в Twitter вице-президент венесуэльской Национальной ассамблеи Фредди Гевара.

Как сообщает агентство Франс Пресс, ранее демонстрация была назначена на среду.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120.

Вскоре после выборов в Национальное учредительное собрание стало известно о задержании лидеров оппозиции Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесмы.