ТОКИО, 2 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий также за экономическое сотрудничество с Россией, сохранит свой пост после перестановок в кабинете министров которые премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен произвести в четверг, сообщила телекомпания NHK.

Как сообщила телекомпания, министр сохранит свои посты по ключевым направлениям, связанным с экономическими отношениями с Россией, потому что премьер придает большое значение развитию дипломатических и экономических связей с Россией.

Кроме того, свой пост, скорее всего, сохранит министр иностранных дел Фумио Кисида, который в настоящее время, после отставки министра обороны Японии Томоми Инады, временно совмещает дипломатическую работу с должностью министра обороны. По данным телекомпании, новым министром обороны будет назначен Ицунори Онодэра. Ранее он уже занимал эту должность.

Абэ принял решение произвести перестановки в правительстве из-за падения рейтинга. Это было вызвано серией скандалов, в которых оказались замешаны как часть действующих министров, так и сам премьер. На прошлой неделе ушла в отставку министр обороны Томоми Инада. Она, как считается, участвовала в сокрытии от общественности важных материалов о перестрелке в Южном Судане во время пребывания там японских миротворцев.