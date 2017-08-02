Посольство России в Перу проверяет информацию о погибшем в Андах альпинисте

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Погибший в горах Перу альпинист, предположительно, был россиянином, заявила во вторник РИА Новости первый секретарь российского посольства Варвара Бойкова.

Ранее сообщалось, что три альпиниста — предположительно, россиянин Александр Мазнев и два чилийца — погибли в Перу во время восхождения на одну из гор в Андах. Сообщается, что группа спасателей отправилась на поиски пропавших туристов в понедельник, тела удалось обнаружить во вторник. Туристы пытались самостоятельно и без профессионального гида совершить восхождение на одну из вершин горного хребта Кордильера-Бланка. Нашедший тела погибших гид заявил, что их накрыла лавина. Тела находились в расщелине.

"Точного подтверждения информации о российском гражданстве одного из погибших нет, нужны примерно сутки, чтобы проверить все, но найденный при нем паспорт похож на российский", — сказала Бойкова.

Она отметила, что трагедия произошла в весьма удаленном районе, а тела погибших по-прежнему остаются в расщелине. Сейчас началась операция по подъему тел. В связи с этим пока посольство России в Лиме не получило копию паспорта Мазнева. "Сказать четко, что он россиянин, мы не можем, но предположительно, он им был", – отметила Бойкова. Также у диппредставительства есть информация, что у альпиниста было и американское гражданство.