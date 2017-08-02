Вице-президент Венесуэлы рассказал, когда заработает учредительное собрание

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости. Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы заработает в ближайшие часы, заявил во вторник вице-президент страны Тарек Эль-Аиссами.

"В ближайшие часы оно заработает и примет на себя политическое руководство этим революционным процессом", — заявил Эль-Аиссами в эфире государственного телевидения во время проведения заседания совета министров.

Ранее сообщалось, что НУС будет заседать в здании Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции. Вице-президент парламента Фредди Гевара уже заявил, что единственной возможностью покончить с парламентом для исполнительной власти страны является убийство всех депутатов.

В воскресенье в Венесуэле прошли вызвавшие протесты оппозиции и международного сообщества выборы в специально созданный законодательный орган — национальное учредительное собрание. Оно должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию и систему управления страной.

Сразу после выборов в НУС первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что новый орган начнет работу в течение 72 часов, однако точная дата первого заседания собрания объявлена не была.