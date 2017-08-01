Тиллерсон: страны Персидского залива должны объединиться против терроризма

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Возвращение стран Персидского залива к единству — важная составляющая усилий по борьбе с терроризмом в этом регионе, эти страны и Египет должны преодолеть свои противоречия с Катаром, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Мы обязались приложить все усилия, чтобы эти разногласия (между странами Персидского залива) были преодолены, страны вернулись к единству, поскольку это важно для долгосрочных усилий по борьбе с терроризмом в регионе", — сказал он.
Он добавил, что в настоящий момент он ежедневно разговаривает по телефону со сторонами конфликта. США готовы помочь в его разрешении, но за страны Персидского залива они это сделать не могут, это должно быть соглашение самих этих стран. "Сейчас ни одна сторона даже не хочет разговаривать друг с другом. Им надо сесть за стол переговоров", — подытожил госсекретарь.
Ультиматум содержал 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.