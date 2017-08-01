Тиллерсон: страны Персидского залива должны объединиться против терроризма

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Возвращение стран Персидского залива к единству — важная составляющая усилий по борьбе с терроризмом в этом регионе, эти страны и Египет должны преодолеть свои противоречия с Катаром, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы обязались приложить все усилия, чтобы эти разногласия (между странами Персидского залива) были преодолены, страны вернулись к единству, поскольку это важно для долгосрочных усилий по борьбе с терроризмом в регионе", — сказал он.

"Вы знаете, что существуют разногласия стран Персидского залива и Египта с Катаром. У них есть различные взгляды, которые ведут к шагам против Катара. Мы достаточно обеспокоены этими противоречиями, поскольку это дестабилизирует Персидский залив. Совет стран Персидского залива, который мы считаем важной организацией, поддерживает стабильность региона. Мы продолжаем работать с эмиром Катара, который стремится преодолеть эти противоречия", — продолжил Тиллерсон.

Он добавил, что в настоящий момент он ежедневно разговаривает по телефону со сторонами конфликта. США готовы помочь в его разрешении, но за страны Персидского залива они это сделать не могут, это должно быть соглашение самих этих стран. "Сейчас ни одна сторона даже не хочет разговаривать друг с другом. Им надо сесть за стол переговоров", — подытожил госсекретарь.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержал 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.