Тиллерсон: сокращение сотрудников дипмиссий в РФ "осложнит жизнь" США

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Решение российских властей сократить численность персонала американских дипломатических представительств в РФ "осложнит жизнь" США, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Затрудняет ли это нашу жизнь? Конечно, затрудняет", — сказал Тиллерсон во вторник журналистам.

Комментируя ситуацию, госсекретарь напомнил, что соответствующее "симметричное решение" Москва приняла не сразу, а спустя несколько месяцев после того, как "были отобраны две дачи", а 35 российских дипломатов были "отправлены домой".

"Важно понимать, что у любого лидера в любой стране есть население, которое смотрит на него. И у президента (России Владимира) Путина есть его население в России, которое смотрит на него… Думаю, с его точки зрения, с точки зрения того, как он выглядит в глазах собственного народа, он чувствовал, что должен что-то сделать (в ответ на действия США – ред.)", — сказал Тиллерсон.