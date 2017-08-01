Тиллерсон заявил, что у него есть разногласия с Трампом по Ирану

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон признал, что у него есть разногласия с президентом Дональдом Трампом по Ирану.

"Я вполне комфортабельно себя чувствую, высказывая ему (Трампу — ред.) свои взгляды. У нас есть разногласия по вещам, таким как Всеобъемлющий план действий и как мы его должны использовать. Но если бы у нас не было разногласий — непонятно, как бы я работал на него (Трампа — ред.)", — сказал Тиллерсон.

Ранее Трамп выражал сомнения в том, что Иран соблюдает соглашения с мировым сообществом по ядерной программе. Трамп допускал выход США из соглашения. При этом Тиллерсон на посту госсекретаря уже дважды сертифицировал соблюдение Ираном условий соглашения — следующий пересмотр состоится менее чем через три месяца.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.