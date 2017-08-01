Подозреваемого в убийстве на кладбище в Армении объявили в розыск

ЕРЕВАН, 1 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Полиция Армении объявила в розыск подозреваемого в убийстве четырех человек на кладбище в селе Шамирам, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Во вторник мужчина расстрелял из охотничьего карабина "Сайга" людей, собравшихся на кладбище села Шамирам Арагацотнской области (в 50 километрах от Еревана). Три человека погибли на месте, еще один скончался в больнице. Семь человек госпитализированы. Согласно предварительным данным, преступление совершено на бытовой почве. По сообщению местных СМИ, инцидент произошел во время совершаемого представителями езидской общины обряда поминовения усопших.

"В результате проведенных совместных оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлена личность подозреваемого в совершении преступления в селе Шамирам. Это житель села Мясникян Армавирской области Армении Тельман Калашян, 1967 года рождения, он объявлен в розыск. Осуществляются мероприятия для обнаружения подозреваемого. Назначен ряд экспертиз. Ведется следствие", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Ранее в Следственном комитете республики сообщили, что, по предварительным данным, мужчина совершил предполагаемое преступление на почве личных неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей". Максимальная санкция по этой статье предусматривает пожизненное заключение.