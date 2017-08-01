Подозреваемого в убийстве на кладбище в Армении объявили в розыск

ЕРЕВАН, 1 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Полиция Армении объявила в розыск подозреваемого в убийстве четырех человек на кладбище в селе Шамирам, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"В результате проведенных совместных оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлена личность подозреваемого в совершении преступления в селе Шамирам. Это житель села Мясникян Армавирской области Армении Тельман Калашян, 1967 года рождения, он объявлен в розыск. Осуществляются мероприятия для обнаружения подозреваемого. Назначен ряд экспертиз. Ведется следствие", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Ранее в Следственном комитете республики сообщили, что, по предварительным данным, мужчина совершил предполагаемое преступление на почве личных неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей". Максимальная санкция по этой статье предусматривает пожизненное заключение.