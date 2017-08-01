Новый глава погранслужбы Украины проверит готовность сил на востоке страны

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Новый руководитель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал намерен проверить готовность пограничных подразделений на востоке страны, а также повысить уровень взаимодействия с правоохранительными органами и коллегами из соседних стран.

Президент Украины Петр Порошенко 25 июля назначил главой государственной пограничной службы страны Цигикала, который до этого возглавлял департамент оперативной деятельности ведомства. Порошенко перед этим удовлетворил заявление об отставке председателя Госпогрансужбы Виктора Назаренко. Пресс-секретарь ведомства сообщил, что решение об отставке было принято Назаренко по состоянию здоровья.

"Сегодня приступил к исполнению служебных обязанностей в должности председателя государственной пограничной службы Украины. Впереди у нас с вами много работы" — написал Цигикал на своей странице в Facebook во вторник. По его словам, в первую очередь, с учетом частичного изменения тактики ополченцев на востоке Украины, "нужно проверить готовность пограничных подразделений к действиям и уточнить текущие задачи".

Он также отметил, что отдельного внимания требует противодействие коррупции.

"На других участках границы планирую сосредоточиться на повышении эффективности противодействия организованным преступным группировкам. Для этого мы должны нарастить плотность системы охраны границы за счет: рационального использования сил и средств и повышения уровня взаимодействия с правоохранительными органами и нашими коллегами из стран-соседей", — написал Цигикал.