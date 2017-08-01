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В мире

Премьер Сербии встретится с Пенсом на полях саммита Адриатической Хартии

18:0901.08.2017
(обновлено: 18:20 01.08.2017)
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© AP Photo / Darko VojinovicПремьер-министр Сербии Ана Брнабич. Архивное фотоПремьер-министр Сербии Ана Брнабич. Архивное фото
© AP Photo / Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 1 авг – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в среду в Подгорице и примет участие в качестве наблюдателя в саммите стран-участниц Адриатической хартии (А5) — Черногории, Македонии, Албании, Хорватии и Боснии и Герцеговины (БиГ), сообщил кабинет министров в Белграде.

Майк Пенс. Архивное фото
© AP Photo / Patrick Semansky
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В Подгорице в среду пройдет саммит Адриатической Хартии, в котором участвует Пенс, а также премьер-министр Македонии Зоран Заев, его черногорский коллега Душко Маркович, глава правительства Хорватии Андрей Пленкович, премьер Албании Эди Рама, председатель Совета министров БиГ Денис Звиздич. Брнабич как наблюдатель будет присутствовать на общем заседании, а также проведет отдельный разговор с вице-президентом США.

"Участие Брнабич в рабочей части саммита даст возможность рассмотреть вопросы, представляющие общий интерес, и обменяться мнениями о том, как развивать региональную, европейскую и глобальную стабильность", — говорится в сообщении правительства Сербии.

Отмечается, что глава правительства республики укажет на приверженность Белграда решению вопросов с соседями "через диалог и поиск компромиссных решений".

Вид на Стари Град в Белграде, Сербия
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Американско-адриатическая Хартия основана в мае 2003 года, основная цель документа — усиление региональной стабильности через помощь США странам региона, которые вступают в НАТО, достичь стандартов Североатлантического альянса. Сербия получила статус наблюдателя в декабре 2008 года.

Согласно парламентской резолюции 2007 года, Сербия придерживается нейтралитета в отношении военных союзов, однако парламент страны ратифицировал 12 февраля 2016 года документ о дипломатическом иммунитете для представителей НАТО и логистической поддержке на территории республики.

Индивидуальный план партнерства Сербии с НАТО (IPAP) вступил в силу в марте 2015 года, документ определяет образовательно-техническое сотрудничество, совместные учения и создание положительного имиджа альянса в сербском обществе. Вместе с тем, в 2013 году парламент Сербии получил статус наблюдателя в Парламентской Ассамблее ОДКБ.

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