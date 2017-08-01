Премьер Сербии встретится с Пенсом на полях саммита Адриатической Хартии

БЕЛГРАД, 1 авг – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в среду в Подгорице и примет участие в качестве наблюдателя в саммите стран-участниц Адриатической хартии (А5) — Черногории, Македонии, Албании, Хорватии и Боснии и Герцеговины (БиГ), сообщил кабинет министров в Белграде.
"Участие Брнабич в рабочей части саммита даст возможность рассмотреть вопросы, представляющие общий интерес, и обменяться мнениями о том, как развивать региональную, европейскую и глобальную стабильность", — говорится в сообщении правительства Сербии.
Отмечается, что глава правительства республики укажет на приверженность Белграда решению вопросов с соседями "через диалог и поиск компромиссных решений".
Согласно парламентской резолюции 2007 года, Сербия придерживается нейтралитета в отношении военных союзов, однако парламент страны ратифицировал 12 февраля 2016 года документ о дипломатическом иммунитете для представителей НАТО и логистической поддержке на территории республики.
Индивидуальный план партнерства Сербии с НАТО (IPAP) вступил в силу в марте 2015 года, документ определяет образовательно-техническое сотрудничество, совместные учения и создание положительного имиджа альянса в сербском обществе. Вместе с тем, в 2013 году парламент Сербии получил статус наблюдателя в Парламентской Ассамблее ОДКБ.