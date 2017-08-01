Число погибших в ДТП с автобусом на Мадагаскаре возросло до 34 человек

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Число погибших в результате ДТП с участием автобуса на Мадагаскаре возросло до 34 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию и медиков.

По данным полиции, на месте трагедии были обнаружены тела 12 человек с сильными ожогами. В свою очередь представители больницы подтвердили гибель еще 22 человек.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 23 человека погибли в ДТП с участием автобуса в городе Анказоб в центральном Мадагаскаре. Все пострадавшие в результате ДТП были госпитализированы. По предварительным данным, водитель автобуса остался жив.