Супруга программиста Лисова рассказала о нехватке денег на оплату адвоката

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Супруга российского программиста Станислава Лисова, которого испанский суд решил экстрадировать в США, рассказала РИА Новости, что рассчитывает на апелляцию, однако почти не имеет средств на дальнейшую оплату работы адвоката.

Лисов был задержан в Барселоне в январе 2017 года. Судебное заседание, на котором рассматривался вопрос о его экстрадиции, состоялось в Мадриде 20 июля, на нем Лисов своей вины не признал. Во вторник испанский суд принял решение экстрадировать Лисова в США.

"Еще надежда есть (что откажут в экстрадиции – ред.), потому что есть возможность подать апелляцию в вышестоящий суд", — сообщила РИА Новости Дарья Лисова.

Ранее адвокат Лисова Олег Губарев сообщил, что обжалование будет проходить, начиная с 1 сентября, поскольку август в Испании – период отпусков. Вариант, что Лисова экстрадируют в течение августа, он исключил.

До сентября, по информации Лисовой, ее супруг будет в Испании. Она призналась, что не ожидала такого решения и для нее это шок, "потому что защита была очень убедительна". По словам собеседницы агентства, она оплачивает работу адвоката из своих средств.

"Остались уже последние деньги", — пожаловалась она.

Жена программиста, в частности, собирается подключить российский МИД. "Буду обязательно стараться его подключить", — сказала она. Что касается условий содержания Станислава Лисова, то, по словам его супруги, "тут претензий нет, все нормально".

В США российского программиста подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, который обеспечивал мошенникам доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений с целью хищения учетных банковских данных. Лисову в США грозят до 35 лет заключения.