Супруга программиста Лисова рассказала о нехватке денег на оплату адвоката

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Супруга российского программиста Станислава Лисова, которого испанский суд решил экстрадировать в США, рассказала РИА Новости, что рассчитывает на апелляцию, однако почти не имеет средств на дальнейшую оплату работы адвоката.
"Еще надежда есть (что откажут в экстрадиции – ред.), потому что есть возможность подать апелляцию в вышестоящий суд", — сообщила РИА Новости Дарья Лисова.
Ранее адвокат Лисова Олег Губарев сообщил, что обжалование будет проходить, начиная с 1 сентября, поскольку август в Испании – период отпусков. Вариант, что Лисова экстрадируют в течение августа, он исключил.
"Остались уже последние деньги", — пожаловалась она.
Жена программиста, в частности, собирается подключить российский МИД. "Буду обязательно стараться его подключить", — сказала она. Что касается условий содержания Станислава Лисова, то, по словам его супруги, "тут претензий нет, все нормально".
В США российского программиста подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, который обеспечивал мошенникам доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений с целью хищения учетных банковских данных. Лисову в США грозят до 35 лет заключения.