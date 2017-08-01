Стали известны причины убийства на кладбище в Армении

ЕРЕВАН, 1 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Убийство четырех человек на сельском кладбище в селе Шамирам во вторник произошло на почве личных неприязненных отношений, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) Армении.
"По предварительным данным, мужчина совершил предполагаемое преступление на почве личных неприязненных отношений. В результате стрельбы три человека погибли на месте, один – в больнице. Еще шестеро госпитализированы с различными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей", — говорится в сообщении.
Максимальная санкция по этой статье предусматривает пожизненное заключение. Ранее Минздрав Армении сообщил о семи раненых, полиция – о пяти.
По данным пресс-службы СК, создана следственная группа, выясняются обстоятельства дела, идет поиск подозреваемого.