Стали известны причины убийства на кладбище в Армении

ЕРЕВАН, 1 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Убийство четырех человек на сельском кладбище в селе Шамирам во вторник произошло на почве личных неприязненных отношений, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) Армении.

Во вторник мужчина расстрелял из охотничьего карабина "Сайга" людей, собравшихся на кладбище села Шамирам Арагацотнской области (в 50 километрах от Еревана). Полиции удалось установить личность стрелявшего. Согласно предварительным данным, преступление совершено на бытовой почве. Принимаются меры для обнаружения подозреваемого. По сообщению местных СМИ, инцидент произошел во время совершаемого представителями езидской общины обряда поминовения усопших.

"По предварительным данным, мужчина совершил предполагаемое преступление на почве личных неприязненных отношений. В результате стрельбы три человека погибли на месте, один – в больнице. Еще шестеро госпитализированы с различными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей", — говорится в сообщении.

Максимальная санкция по этой статье предусматривает пожизненное заключение. Ранее Минздрав Армении сообщил о семи раненых, полиция – о пяти.

По данным пресс-службы СК, создана следственная группа, выясняются обстоятельства дела, идет поиск подозреваемого.