Военный эксперт: США продолжат оснащать украинскую армию летальным оружием

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Поставки противотанковых управляемых ракет (ПТУР) производства США могут стать началом оснащения украинской армии американским летальным оружием, считает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Одобрения от Белого дома пока не поступало.

"Поставки противотанковых управляемых снарядов украинской армии — это еще проект (бывшего президента США Барака) Обамы. Его проталкивал и (сенатор-республиканец Джон) Маккейн. Когда решался вопрос о поставке летального вида оружия, ПТУР стояли на первом месте. Обосновывали это тем, что в Донбассе действуют российские танки", — заявил РИА Новости во вторник Ивашов.

Он отметил, что президенту США Дональду Трампу Украина нужна только как препятствие поставкам российского газа в Европу.

"Но прежние силы, которые раскручивали украинско-российский конфликт, готовили государственный переворот, вложили немалые деньги в то, чтобы состоялся переворот на Украине, они, конечно, продвигают этот проект. Скорее всего, Трамп с этим согласится — у него сегодня не столь устойчивое положение", — сказал эксперт.

Он полагает, что "за ПТУР пойдут, наверное, и другие виды летального вооружения".

По словам Ивашова, американские поставки — это малая толика в наращивании вооружения украинской армии.

"Украина сегодня раскручивает свой оборонно-промышленный комплекс, и он регулярно поставляет и бронированные машины, и танки, и вертолеты — ремонтирует, модернизирует. Так что основа снабжения украинской армии — это внутренняя оборонная промышленность, то, что от нее осталось", — заключил президент Академии геополитических проблем.

Против поставок оружия на Украину высказываются большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.