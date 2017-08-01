Военный эксперт: США продолжат оснащать украинскую армию летальным оружием

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Поставки противотанковых управляемых ракет (ПТУР) производства США могут стать началом оснащения украинской армии американским летальным оружием, считает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Одобрения от Белого дома пока не поступало.
Он отметил, что президенту США Дональду Трампу Украина нужна только как препятствие поставкам российского газа в Европу.
"Но прежние силы, которые раскручивали украинско-российский конфликт, готовили государственный переворот, вложили немалые деньги в то, чтобы состоялся переворот на Украине, они, конечно, продвигают этот проект. Скорее всего, Трамп с этим согласится — у него сегодня не столь устойчивое положение", — сказал эксперт.
Он полагает, что "за ПТУР пойдут, наверное, и другие виды летального вооружения".
По словам Ивашова, американские поставки — это малая толика в наращивании вооружения украинской армии.
Против поставок оружия на Украину высказываются большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.