Кушнер объяснил, почему штаб Трампа не мог вступить в сговор с Россией

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что избирательный штаб нынешнего президента не мог вступить в сговор с РФ, так как он был неорганизован, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источник.

"Они думали, что мы вступили в сговор (с РФ — ред.), а мы не могли сговориться даже с нашими местными подразделениями", — сказал Кушнер стажерам в конгрессе в ходе частной беседы.

В распоряжение издания попала копия заметок, сделанных участниками встречи с советником президента.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.