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В мире

Глава ПМР отметил роль российских миротворцев в процессе урегулирования

14:5401.08.2017
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© Фото : официальный сайт Президента ПМРГлава ПМР Вадим Красносельский. Архивное фотоГлава ПМР Вадим Красносельский. Архивное фото
© Фото : официальный сайт Президента ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский считает, что российские миротворцы не позволяют молдавским радикалам завершить начатое в ходе вооруженного конфликта 1992 года.

Здание правительства Молдавии. Архивное фото
© Flickr / Guttorm Flatabø
В Молдавии российских миротворцев обвинили в симпатиях к Приднестровью

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

"Через четверть века кому-то вновь захотелось поиграть политическими лозунгами в агрессию пока негорячего характера. Конституционный суд и парламент соседнего государства (Молдавии) делают резкие заявления", — сказал Красносельский на митинге в Тирасполе по случаю отмечаемого ежегодно Дня памяти и скорби по погибшим во время вооруженного конфликта 1992 года.

По словам президента ПМР, такие действия Кишинева "направлены на смену формата миротворческой операции, на выдворение из Приднестровья России как гаранта мира". "Из всего этого становится понятным, что Молдова до сих пор желает завершить начатое в 1992 году, чему сегодня так мешают российские миротворцы", — заявил Красносельский.

Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Делегация из РФ посетила городок российских миротворцев в Приднестровье

"Глубоко убежден, что мы должны держаться наших друзей, наших союзников, наших миротворцев. При этом необходимо надеяться и на себя, на собственные силы в части защиты Приднестровья", — отметил он.

Ранее парламентская коалиция Молдавии утвердила декларацию о выводе российских военных из Приднестровья. Депутаты призвали РФ завершить процесс вывода оружия и военной техники, но никаких юридических обязательств документ не налагает. Кроме того, в декларации четко не прописано, касается ли этот документ миротворческого контингента, который находится в ПМР.

В этом году исполняется 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Город Тирасполь. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Mihailescu
Тирасполь считает провокацией запрет на въезд в Молдавию россиянам

На прошлой неделе был запрещен въезд в Молдавию ряду представителей РФ, включая гостей, направлявшихся в Приднестровье для участия в праздничных мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции в регионе. Кроме того, румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летела, в частности, делегация РФ во главе с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью Дмитрием Рогозиным.

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