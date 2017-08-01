Россиянину, открывшему ресторан в тюрьме на Бали, дали 17 лет за наркотики

Житель Сургута Роман Калашников, осужденный на 17 лет в Индонезии по подозрению в контрабанде наркотиков

Житель Сургута Роман Калашников, осужденный на 17 лет в Индонезии по подозрению в контрабанде наркотиков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 авг — РИА Новости. Житель Сургута (ХМАО) Роман Калашников, задержанный в Индонезии по подозрению в контрабанде наркотиков и открывший в тюрьме на Бали ресторан, сообщил, что суд приговорил его к 17 годам лишения свободы.

В конце прошлого года россиянин был задержан полицией Индонезии в аэропорту острова Бали. По данным местных правоохранительных органов, он привез в тюбиках из-под зубной пасты три килограмма гашиша из Непала. Вскоре, находясь в индонезийской тюрьме, Калашников, работавший в Сургуте поваром, вместе с коллегой по несчастью из Германии открыл собственный ресторан.

"По закону Индонезии дело могло закончиться смертной казнью. Предприговор, который мне огласил прокурор 10 июля, составил 20 лет. Судьи, приняв во внимание некоторые факты, решили снизить меру пресечения и приговорить меня к 17 годам лишения свободы", — написал молодой человек на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он уточнил, что дополнительно был назначен штраф в размере 200 тысяч долларов, а в качестве альтернативы выплатам — четыре месяца в тюрьме сверх срока.

"Апелляцию возможно подать в течение семи дней. Но мы этого делать не станем. На это есть несколько причин, главная из которых — низкая вероятность улучшения положения, при этом обойдется это минимум в два раза больше, чем было уже потрачено", — добавил Калашников, уточнив, что на адвоката и организацию защиты он потратил более 20 тысяч долларов.