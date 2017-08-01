В Австралии вор не рассчитал силы и уснул, напившись дорогого шампанского

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Грабитель, забравшийся в чужой дом с целью поживиться ценными вещами, не рассчитал силы и уснул, напившись дорогого шампанского, передает телеканал Би-Би-Си.

Хозяйка дома в австралийском городе Эсперанс на юго-западе страны обнаружила неизвестного ей мужчину в своей кровати примерно в обеденное время, сообщили каналу в полиции.

Женщина, которую не обрадовала такая находка, позвонила в полицию. Прибывшие на место офицеры арестовали изрядно выпившего мужчину и доставили его в больницу.

Горе-грабителю предъявлены обвинения в краже со взломом.

"Он выпил какое-то количество шампанского. Не уверен, насколько оно дорогое, но на фотографии оно выглядит дорогим", — заявил телеканалу ABC представитель полиции сержант Мур. По его словам, уровень алкоголя в крови мужчины превысил в восемь раз допустимый для вождения автомобиля.