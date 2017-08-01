Эр-Рияд обвинил Тегеран в затягивании расследования нападений на дипмиссии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в нежелании завершать расследование нападений на посольство королевства в Тегеране и консульство в Мешхеде, сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на источник в МИД.

Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года после того, как были совершены нападения на ее диппредставительства в Тегеране и Мешхеде, спровоцированные казнью известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Из солидарности с Эр-Риядом — одним из лидеров арабского суннитского мира — дипломатические отношения с Ираном прекратили Бахрейн, Судан и Джибути.

Суд в Иране в ноябре 2016 года вынес решение по делам 20 человек, задержанных за участие в нападении на дипмиссии Саудовской Аравии. Обвиняемые получили разные сроки, некоторых участников нападения суд оправдал.

"Иран все еще отказывается завершить расследование нападений на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и генконсульство в Мешхеде, хотя прошло более полутора лет", — заявил агентству источник.

По его словам, иранские власти "отказали" в визите в страну саудовской комиссии, которая должна была осмотреть здание дипмиссий и тем самым завершить "меры, связанные с представительствами королевства в Иране", хотя изначально такое разрешение было выдано.

Источник сообщил, что МИД намерен выяснить позицию международных организаций относительно ситуации и принять необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с Венской конвенцией.