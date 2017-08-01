Минск и Пекин "не дружат против кого-то", заявил Лукашенко

МИНСК, 1 авг – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Пекин строят свои отношения на принципах международного права и "не дружат против кого-то".

"Всегда это вызывает настороженность – движение той или иной страны в ту или иную сторону, особенно в центр Европы, развитого континента. Наша с вами дружба давняя, она возникла тогда, когда никто не говорил, что Китай может воспользоваться возможностями Белоруссии. Мы развивали отношения, развиваем и сейчас", — сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с председателем комитета по контролю и управлению госимуществом при Госсовете КНР Сяо Яцином.

Как подчеркнул Лукашенко, "главное, что было тогда и остается сегодня: мы не дружим против кого-то, мы никому не мешаем".

По его словам, Минск и Пекин развивают сотрудничество на принципах международного права. "Ни один договор Китая и Белоруссии не противоречит этим принципам, не нарушает стабильность государств этого (европейского — ред.) региона или азиатского", — заявил белорусский лидер.

Он считает, что особенностью работы КНР с государствами является то, что Китай никого нет поучает, не ставит предварительные условия для сотрудничества. "Китай идет с открытым сердцем и душой на сотрудничество, если этого желают государства, в которых Китай хочет работать. Это новая эра экономических и политических отношений в мире — без давления, без предварительных условий, только на взаимовыгодной основе. Мы это приветствуем", — заявил Лукашенко.

По его словам, отношения должны быть основаны на глубоком экономическом фундаменте, каркасом которого может быть торгово-экономическое сотрудничество. "Фундамент, который мы строим для будущих поколений, будем укреплять совместными предприятиями, совместным бизнесом и созданием необходимых условий для прихода великого Китая в центр Европы", — добавил белорусский президент.