Фонд Доктора Лизы поможет повысить квалификацию врачей из Донбасса

ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Благотворительный фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" будет проводить программы по повышению квалификации врачей из Донбасса, сообщила журналистам член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

"Мы приняли решение в "Справедливой помощи Доктора Лизы", что мы будим проводить масштабные программы по обучению врачей из Донецкой и Луганской областей, на территории России повышать их квалификацию. Чтобы они могли, возвращаясь, получая нашу гуманитарную помощь, больше операций, больше лечения детей проводить здесь на месте", — сказала Авилова.

Она выразила надежду, что во второй половине августа кардиохирурги поедут на обучение в РФ.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей.