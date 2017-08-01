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В мире

Индийские военные уничтожили двух лидеров боевиков в Кашмире

10:5701.08.2017
(обновлено: 11:07 01.08.2017)
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© AFP 2017 / Tauseef MustafaИндийский военный. Архивное фотоИндийский военный. Архивное фото
© AFP 2017 / Tauseef Mustafa

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 авг – РИА Новости. Индийские силовики в ходе спецоперации в штате Джамму и Кашмир ликвидировали двух влиятельных боевиков террористической группировки "Лашкар-и-Таиба", сообщил представитель полиции штата Мунир Хан.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : AgnosticPreachersKid
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Боестолкновение произошло утром во вторник в районе населенного пункта Хактипура вблизи города Пулвама. Силовики получили информацию о присутствии в этом районе боевиков "Лашкар-и-Таиба". После того, как они обнаружили боевиков, последние открыли по представителям властей огонь, после чего началась перестрелка. В результате были ликвидированы боевики Абу Дуджана и Ариф Лалихари.

"Оба были нейтрализованы. После столкновения тела были идентифицированы. Один был Дуджана, второй – Ариф", — заявил Хан на брифинге в Пулваме, транслировавшемся местным телевидением.

Дуджана до недавнего времени считался одним из лидеров группировки в индийском регионе, но, по данным СМИ, был отстранен от руководства в результате внутреннего конфликта. Представитель ВС Индии на брифинге заявил, что операцию можно считать ударом по руководству "Лашкар-и-Таибы" в регионе, хотя признал, что "в последний год он (Дуджана) не был особо вовлечен в террористическую деятельность, жил здесь в свое удовольствие".

Дуджана является выходцем из контролируемой Пакистаном части Кашмира. Он считается организатором многочисленных терактов "Лашкар-и-Таиба" на территории штата Джамму и Кашмир и фигурировал в списке наиболее разыскиваемых террористов в регионе, за поимку которого предлагали награду в 1,5 миллиона рупий (около 1,4 миллиона рублей).

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кроме того, в ходе операции силовикам попытались помешать местные жители, встав между ними и местом укрытия боевиков. В результате в перекрестном огне погиб один протестующий, еще 5-6 пострадали, в том числе в результате ранения из пневматического оружия, сообщил Мунир Хан. Он призвал жителей Кашмира, которые из политических убеждений или "по приказу" пытаются мешать силовикам во время спецопераций, не делать этого, поскольку "операции будут продолжаться".

"Лашкар-и-Таиба", которую считают ответственной за теракт 2008 года в Мумбаи, считается одной из самых крупных и опасных террористических организаций Южной Азии.

В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.

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