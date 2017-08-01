Индийские военные уничтожили двух лидеров боевиков в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 авг – РИА Новости. Индийские силовики в ходе спецоперации в штате Джамму и Кашмир ликвидировали двух влиятельных боевиков террористической группировки "Лашкар-и-Таиба", сообщил представитель полиции штата Мунир Хан.
"Оба были нейтрализованы. После столкновения тела были идентифицированы. Один был Дуджана, второй – Ариф", — заявил Хан на брифинге в Пулваме, транслировавшемся местным телевидением.
Дуджана до недавнего времени считался одним из лидеров группировки в индийском регионе, но, по данным СМИ, был отстранен от руководства в результате внутреннего конфликта. Представитель ВС Индии на брифинге заявил, что операцию можно считать ударом по руководству "Лашкар-и-Таибы" в регионе, хотя признал, что "в последний год он (Дуджана) не был особо вовлечен в террористическую деятельность, жил здесь в свое удовольствие".
Дуджана является выходцем из контролируемой Пакистаном части Кашмира. Он считается организатором многочисленных терактов "Лашкар-и-Таиба" на территории штата Джамму и Кашмир и фигурировал в списке наиболее разыскиваемых террористов в регионе, за поимку которого предлагали награду в 1,5 миллиона рупий (около 1,4 миллиона рублей).
"Лашкар-и-Таиба", которую считают ответственной за теракт 2008 года в Мумбаи, считается одной из самых крупных и опасных террористических организаций Южной Азии.
В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.