На западе Аргентины произошло землетрясение магнитудой 5,6

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Ла-Риоха в западной части Аргентины, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 06.13 по времени UTC (09.13 мск). Эпицентр землетрясения находился в 53 километрах к западу от населенного пункта Винчина (Vinchina). Очаг располагался на глубине 85,1 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.