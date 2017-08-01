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В мире

Сторонники бывшего премьера Таиланда встретили ее у здания суда цветами

09:3701.08.2017
(обновлено: 09:41 01.08.2017)
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© REUTERS / Athit PerawongmethaБывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чиннават приветствует своих сторонников в Бангкоке. 1 Августа 2017Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чиннават приветствует своих сторонников в Бангкоке. 1 Августа 2017
© REUTERS / Athit Perawongmetha

БАНГКОК, 1 авг – РИА Новости, Евгений Беленький. Более тысячи сторонников бывшего премьер-министра Таиланда Йинглак Чинават, первой женщины на этом посту в истории страны, правительство которой было свергнуто военным переворотом в 2014 году, встретили ее во вторник красными розами и гвоздиками у здания верховного суда Таиланда, где она произносила в этот день заключительное слово в свою защиту после окончания многомесячного уголовного судебного процесса по обвинению в халатности и попустительстве коррупции.

Толпа сторонников Чинават собиралась у здания суда с пяти часов утра по местному времени (01.00 мск), несмотря на предупреждения со стороны властей о жестких мерах "в случае возникновения беспорядков". Более 300 бойцов полицейского спецназа, оснащенных средствами контроля толпы, охраняли подходы к зданию, где судьи особой коллегии верховного суда по делам лиц, занимающих политические должности, собрались, чтобы выслушать последние аргументы бывшего премьера. В случае признания ее виновной, Чинават грозит тюремное заключение до 10 лет и пожизненный запрет на участие в политической деятельности.

© REUTERS / Athit PerawongmethaБывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чиннават приветствует своих сторонников в Бангкоке. 1 Августа 2017
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чиннават приветствует своих сторонников в Бангкоке. 1 Августа 2017

Обвинения и аргументы защиты

Тайский солдат возле здания армейского клуба в Бангкоке. Архивное фото
© AP Photo / Apichart Weerawong
Переворот в Таиланде: военные захватили власть и отменили конституцию
Бывшего премьера обвиняют в халатности и попустительстве коррупции при исполнении дотационной социальной программы рисового залога, которая была одним из предвыборных обещаний Чинават, разрабатывалась для улучшения материального положения фермеров страны и исполнялась с 2011 года, когда правительство Чинават пришло к власти в результате всеобщих выборов, до 2014 года, когда ее кабинет был свергнут военными. Переворот 2014 года был совершен армейскими генералами под лозунгом национального примирения и прекращения многолетнего конфликта между сторонниками и противниками политического клана Чинават, неоднократно провоцировавшего уличные столкновения и кровопролитие.

На последних этапах исполнения программы рисового залога в результате падения мировых цен на рис, массовых уличных выступлений оппозиции, парализовавших работу правительства, и коррупции, поразившей программу, огромное количество собранного риса скопилось в государственных хранилищах. Рис начал массово портиться, что и привело к потерям бюджета.

В своем заключительном слове во вторник Чинават настаивала на своей невиновности, доказывала полезность программы рисового залога для фермерских хозяйств страны и полностью отрицала обвинения в халатности и коррупции, предоставив суду отчет о своих действиях против ряда коррупционеров и неэффективных менеджеров программы, предпринятых ею на посту председателя национальной рисовой комиссии, который она занимала по должности, когда была премьер-министром. В конце часовой речи Чинават призвала суд проявить чувство справедливости и полностью оправдать ее, сообщает во вторник Третий национальный телеканал, корреспондент которого находился в зале суда в момент выступления Чинават. По закону телевизионные съемки, фотографирование и аудиозапись с целью публикации в таиландском суде запрещены, однако журналист может присутствовать на заседании суда с разрешения судей, чтобы потом изложить происходящее своими словами. Корреспондент Третьего телеканала сказал также, что когда Чинават заканчивала речь, она говорила "сквозь слезы".

© REUTERS / Athit PerawongmethaБывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чиннават приветствует свойх сторонников в Бангкоке. 1 Августа 2017
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чиннават приветствует свойх сторонников в Бангкоке. 1 Августа 2017

Сторонники Чинават: мы пришли поддержать ее, а не вступать в конфронтацию

Снаружи здания суда, пока Чинават произносила свою речь, толпа ее сторонников терпеливо ожидала выхода бывшего премьера, и когда она наконец появилась в дверях, ее приветствовали криками "Йинглак, борись до конца!". В толпе, помимо жителей Бангкока и провинций севера и северо-востока страны, где наиболее сильна популярность Чинават, были и бывшие министры ее кабинета, сами находящиеся под судом и освобожденные под залог, и руководители партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), под знаменами которой Чинават выиграла всеобщие выборы 2011 года.

"Никаких беспорядков тут не могло быть, только если какая-то "третья сила" захотела бы их спровоцировать. Мы все пришли сюда морально поддержать Йинглак Чинават, а не вступать в конфронтацию с властями", — сказал РИА Новости один из бывших депутатов парламента от партии "Пхыа Тхаи", просивший не называть в репортаже его имя из соображений личной безопасности.

"То, что происходит здесь сейчас, это не политическая акция, хотя все мы уверены в несправедливости обвинений и политической предвзятости обвинительного заключения прокуратуры. Также, мирно, мы соберемся здесь и 25 августа, в день оглашения приговора. Но мы не исключаем, что 25 августа могут произойти провокации с какой-то "третьей стороны", которые могут привести к столкновениям", — сказал собеседник агентства.

Суд объявил во вторник, что о порядке оглашения приговора и мерах безопасности на 25 августа будет сделано специальное заявление для публики и СМИ 8 августа.

© REUTERS / Athit PerawongmethaБывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чиннават приветствует своих сторонников в Бангкоке. 1 Августа 2017
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чиннават приветствует своих сторонников в Бангкоке. 1 Августа 2017

Судебные дела и конфискация активов

Бывший Премьер-министр Королевства Таиланд Йинглак Чинават. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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В Таиланде начинают конфискацию активов бывшего премьера Йинглак Чинават
Помимо дела о халатности и попустительстве коррупции в судах Таиланда в настоящее время рассматривается 11 уголовных и гражданских дел в отношении Йинглак Чинават. Кроме того, на прошлой неделе вступил в силу указ об административном штрафе за убытки госбюджета, возникшие при исполнении программы рисового залога, наложенном на Йинглак Чинават и нескольких членов ее кабинета. Минфин Таиланда, назначивший штраф, оценил убытки в 15 миллиардов долларов. По решению минфина, Чинават обязана заплатить административный штраф в размере одного миллиарда долларов. В связи с этим минфин начал на прошлой неделе конфискацию ее активов. Первыми были арестованы 12 банковских счетов бывшего премьера, деньги с которых, около 700 тысяч долларов, были изъяты в пользу государства.

© REUTERS / Athit PerawongmethaБывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чиннават приветствует своих сторонников в Бангкоке. 1 Августа 2017
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чиннават приветствует своих сторонников в Бангкоке. 1 Августа 2017
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