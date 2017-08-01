Адвокат жены Скарамуччи опроверг сообщения СМИ о причине развода

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Адвокат жены бывшего директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что она подала на развод не из-за амбиций своего мужа и его желания работать с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание People.

"Я не знаю, откуда это пошло, но это не верно. Это ложный факт", — заявил адвокат жены Скарамуччи Дидри Болл Джил Стоун. Он добавил, что это единственное, что он может сказать о причинах разлада.

Ранее сообщалось, что жена Скарамуччи подала на развод из-за его "откровенных политических амбиций". Также отмечалось, что она сделала это после трех лет брака из-за стремления мужа быть ближе к президенту США Дональду Трампу. Как отметил один источник, Болл "ушла от мужа, несмотря на то, что у них есть двое детей". По словам другого источника, Болл "не является поклонницей Трампа" и не поддерживала желание мужа попасть в Белый дом.

В понедельник Белый дом сообщил, что спустя всего десять дней после назначения Скарамуччи на пост директора Белого дома по коммуникациям, он подал в отставку, чтобы "дать (новому) главе аппарата Джону Келли полную свободу и возможность создать собственную команду".