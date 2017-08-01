В США экс-дипломата признали виновной в принуждении к рабству

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Суд в США признал бывшую сотрудницу посольства страны в Йемене виновной в том, что она вместе с мужем принуждала свою домработницу к рабству, сообщает издание Washington Post.

По информации газеты, федеральный суд в городе Александрия в штате Виргиния вынес решение, что бывший посланник США Линда Говард и ее муж Рассел в 2007 году принуждали к рабству свою домработницу из Эфиопии Сару Роу и насиловали ее. Суд обязал Говард выплатить женщине 3 миллиона долларов за причиненный ущерб.

По словам Роу, во время ее работы у Говардов ей не позволяли часто покидать дом одной, заставляли работать от 85 до 90 часов в неделю, забрали паспорт и не продляли визу.

Говард, которая ушла в отставку в 2013 году, отвергла обвинения и заявила, что Роу не имеет права подавать иск о возмещении ущерба по закону о торговле людьми, так как он не был в силе до 2008 года.

Как отмечает газета, пять лет назад этот суд уже признавал пару виновной в торговле людьми относительно другой домработницы из Эфиопии в 2008 году. Тогда они должны были выплатить пострадавшей 3,3 миллиона долларов, но покинули страну и уехали в Австралию, где оспорили решение суда. Дело было урегулировано в 2015 году.