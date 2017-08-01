МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Руководство Школы права Гарвардского университета извинилось перед экс-директором Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи за то, что в новом справочнике выпускников его по ошибке отметили как скончавшегося, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сообщается, что в новом справочнике, который выпускникам разослали в мае 2017 года, рядом с именем Скарамуччи появилась сноска, свидетельствующая о том, что он скончался.

"К сожалению, в справочнике выпускников Школы права есть ошибка… Мы приносим свои искренние извинения господину Скарамуччи. Ошибка будет исправлена в последующих изданиях", — завила представитель Школы права Мишель Дикин.

Справочник выходит раз в пять лет и доступен только выпускникам Школы права.

Скарамуччи окончил университет в 1989 году. Он был уволен в понедельник, на 11-й день после своего назначения директором Белого дома по коммуникациям. По мнению ряда американских СМИ, Скарамуччи устроил уход руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибаса и пресс-секретаря президента США Шона Спайсера, но сам был через несколько дней уволен по требованию нового руководителя аппарата Джона Келли. Пребывание Скарамуччи на посту ознаменовалась его разговором с журналистом New Yorker: чиновник в грубой форме отозвался о ряде коллег и пригрозил уволить всех пиар-сотрудников Белого дома, если ему не скажут, откуда идут утечки в прессу.