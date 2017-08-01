ОАГ полностью не признаёт выборы в учредительное собрание Венесуэлы

МЕХИКО, 12 авг – РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ) не признает итоги выборов в национальное учредительное собрание Венесуэлы, заявил в понедельник генсек панамериканской структуры Луис Альмагро.

"Мы абсолютно не признаем результаты, объявленные национальным избирательным советом Венесуэлы, с которого слетели последние остатки легитимности, законные выборы не могут проходить в атмосфере репрессий и насилия", — заявил Альмагро в видеообращении, размещенном в его Twitter

По мнению Альмагро, прошедшие выборы ничтожны (недействительны с самого начала), а заявленное властями число проголосовавших в более чем 8 миллионов человек вряд ли соответствует действительности.

"Ясно, что процесс не был легитимным и не был поддержан людьми, а поток избирателей был минимальным. Это были выборы, отражающие то, что диктатура хочет для Венесуэлы – однопартийная система как механизм автоматического выполнения воли доминирующей верхушки", – сказал Альмагро.

ОАГ неоднократно пыталась принять заявление по ситуации в Венесуэле, но безуспешно. Так, в конце июня генеральная ассамблея ОАГ завершилась без принятия заявлений по этой теме. Сама Венесуэла заявила, что выходит из ОАГ и не намерена признавать любое решение, которое могло бы быть принято организацией относительно ситуации в стране.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 120 человек.