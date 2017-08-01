Iberia отменила рейс в Венесуэлу из соображений безопасности

МЕХИКО, 1 авг — РИА Новости. Испанская авиакомпания Iberia снова отметила свой рейс Мадрид — Каракас — Мадрид, на этот раз намеченный 2 августа, из соображений безопасности и имеющихся трудностей в работе в этой стране.

В сообщении компании говорится, что Iberia планирует возобновить полеты между Мадридом и Каракасом 3 августа. При этом всем пассажирам, которых затронет отмена рейса 2 августа, будут предложены альтернативные маршруты, либо их заберет более вместительный самолет, который прилетит в Каракас в среду.

"Компания продолжит следить за ситуацией в Венесуэле и сообщит своим клиентам о любых изменениях в программе полетов", — говорится в коммюнике авиаперевозчика.

Ранее Iberia отметила рейс в Каракас, намеченный на 30 июля, также по соображениям безопасности. В этот день в Венесуэле прошли выборы в учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой реформы конституции. Массовые протесты оппозиции закончились гибелью, по данным генпрокуратуры, десять человек только в воскресенье.

Ранее авиакомпания Air France приостановила полеты в Венесуэлу с 30 июля по 1 августа включительно. Один из крупнейших авиаперевозчиков Латинской Америки Avianca остановил полеты в Каракас из Боготы и Лимы. С июля ежедневные полеты в Каракас приостановила американская United Airlines. Полеты в южноамериканскую страну прекратили Lufthansa и Air Canada. Свое решение перевозчики объясняли как убыточностью полетов, так и неспокойной обстановкой в стране.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 120 человек.