Бывший президент Перу попросил суд выпустить его из заключения

МЕХИКО, 1 авг — РИА Новости. Экс-президент Перу Ольянта Умала, отправленный в предварительное заключение на 18 месяцев, в понедельник попросил суд снять с него и его супруги Надин Эредии эту меру пресечения.

В середине июля Умала и его жена были взяты под стражу и помещены в разные тюрьмы. По данным следствия, Умала, будучи президентом (он ушел с поста в июле 2016 года), мог получать деньги от венесуэльских властей, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии. В 2015 году прокуратура Перу заявила, что проведет расследование в отношении Эредии по подозрению в причастности к отмыванию финансов.

"Хочу отметить, что как Надин, так и я можем отвечать перед расследованием в тех же условиях, что были раньше, которые мы скрупулезно исполняли, мы подтверждаем, что просим суд о правосудии, потому что мы остаемся в нашей стране и здесь же предстанем перед процессом", — приводит портал Comercio заявление Умалы.

Умала стал вторым экс-главой Перу, в отношении которого избрана подобная мера. Первым был 79-летний Альберто Фухимори, занимавший пост президента Перу с 1990 по 2000 год. Он отбывает 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления.