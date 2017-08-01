СМИ: глава аппарата Белого дома думал об отставке после увольнения Коми

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Бывший министр внутренней безопасности США, новый глава аппарата Белого дома Джон Келли рассматривал возможность отставки после того, как президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, передает телеканал CNN.

Келли, бывший в то время министром внутренней безопасности, "так расстроился" из-за увольнения Коми, что позвонил ему и рассказал, что обдумывает возможность ухода в отставку, передает телеканал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. При этом неизвестно, насколько Келли был серьезен, передает канал.

"Джон (Келли) был зол, ему было больно из-за того, что он увидел, из-за того, как поступили (с Коми)", — приводит канал слова одного из источников.

Президент США Дональд Трамп в мае уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование на предмет его предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. После этого в прессе появились утечки с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования. Однако сам экс-директор ФБР оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию, заявив, что это находится в компетенции спецпрокурора.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.