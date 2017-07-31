В Белом доме заявили, что Скарамуччи покинул администрацию США

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи покинул администрацию США и не имеет в ней других должностей, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"У него нет никакой роли на данный момент в администрации Трампа", — заявила Сандерс на брифинге.

В понедельник Белый дом сообщил, что спустя всего десять дней после назначения Скарамуччи подал в отставку, чтобы "дать (новому) главе аппарата Джону Келли полную свободу и возможность создать собственную команду".

По словам Сандерс, Трамп посчитал неподобающими комментарии Скарамуччи в отношении коллег по Белому дому. Ранее Скарамуччи в интервью СМИ в грубой форме высказался о своих коллегах, а позднее пояснил, что "слишком доверился корреспонденту", однако отказываться от своих слов не стал.

Ранее в отставку ушли глава аппарата Белого дома Райнс Прибас и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Новым руководителем аппарата стал генерал в отставке Джон Келли, до этого бывший министром внутренней безопасности, а пост пресс-секретаря заняла Сара Сандерс. Также в Белый дом пришел новый директор по коммуникациям, экс-финансист Скарамуччи, которого в прессе называли причиной отставки Прибаса и Спайсера.