СМИ: США подозревают хакеров из ОАЭ в провоцировании катарского кризиса

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Разведка США подозревает хакеров ОАЭ в том, что те спровоцировали конфликт ряда стран с Катаром, пишет в понедельник газета New York Times.

"Согласно официальным лицам американской разведки, в конце мая хакеры, поддерживаемые ОАЭ, проникли на контролируемые правительством Катара сайты новостей и в соцсети. Нападавшие разместили цитаты, неверно приписываемые лидеру Катара шейху Тамиму бин Хамаду аль-Тани, в которых восхвалялись Иран, ХАМАС и Израиль", — говорится в статье.

Ранее представители Катара заявляли, что сайт государственного агентства был взломан, после чего там разместили сфабрикованную речь, приписываемую эмиру Катара, с чего и начался международный скандал.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержал 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.