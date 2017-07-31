Антироссийский заряд в странах НАТО теряет силу, считает Грушко

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что антироссийский заряд в странах НАТО теряет свою силу.

Постпред напомнил о нападении на Югославию, о вторжении в Ирак, о бомбардировках Ливии, где также участвовала НАТО.

"Все это привело к тому, что общество в западной Европе утомилось от всех этих больших операций, и НАТО не продемонстрировала свою способность к противодействию новым угрозам и рискам — таким, как миграция, терроризм, оргпреступность", — отметил Грушко в эфире телеканала "Россия 24".

В то же время он подчеркнул, что "один из генеральных секретарей, которые возглавляли эту организацию в последние 10 лет, прямо признался, что если бы не было украинского кризиса, его надо было бы придумать".

"Что касается ситуации на сегодняшний день, то нет никаких причин сомневаться в том, что НАТО будет продолжать выдерживать эту линию. Но вместе с тем видно, что этот антироссийский заряд потихоньку теряет свою силу, ресурсы русофобии тоже исчерпываются", — сказал Грушко.