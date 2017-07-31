Президент Латвии назвал США ближайшим стратегическим партнером стран Балтии

РИГА, 31 июл — РИА Новости. Страны Балтии и США готовы расширять сотрудничество в сфере безопасности, заявил в понедельник президент Латвии Раймондс Вейонис после встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом в Таллине.

Как передает агентство Sputnik Латвия, Вейонис заявил, что на встрече обсуждались способы укрепления сотрудничества стран Балтии в области противовоздушной обороны, а также в борьбе с гибридными и информационными угрозами. Он подчеркнул, что США являются ближайшим стратегическим партнером стран Балтии.

Как сообщила пресс-служба президента, Вейонис заявил, что за последние полгода политический диалог США и стран Балтии достиг "невиданной интенсивности", и подтвердил, что Латвия выполнит обещание увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП в следующем году.

На встрече с Пенсом обсуждалось также экономическое сотрудничество. Вейонис приветствовал готовность США начать экспорт сжиженного газа в страны Балтии и Центральной Европы и отметил, что экономическое сотрудничество с США надо расширять.