В Литве три компании заподозрили в нарушении антироссийских санкций

ВИЛЬНЮС, 31 июл — РИА Новости. Депутаты Сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) обратились в министерство хозяйства республики с требованием расследовать случаи возможного нарушения санкционного режима с Россией, сообщает Sputnik Литва. © AP Photo / Mindaugas Kulbis Президент Литвы рассказала Пенсу о "новой угрозе" со стороны России

По данным пресс-службы партии, три литовские компании подозреваются в нарушении антироссийских ограничительных мер. Парламентарии считают, что эти организации могли вести коммерческую деятельность в Крыму и Севастополе, что является нарушением принятых в 2014 году санкций Евросоюза.

"Любая информация о возможных нарушениях регламента Евросоюза должна быть внимательно и ответственно оценена", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СО-ХДЛ.

Аналогичное прошение было выслано на имя министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.

Депутаты подчеркнули, что выполнение санкций со стороны местных компаний должно быть обеспечено ответственными органами Литовской Республики.

Ранее в этом месяце разгорелся скандал вокруг поставок в Крым газотурбин Siemens в обход европейских санкций. В немецком концерне заявили, что оборудование предназначалось для проекта в Тамани и попало на полуостров незаконно.

В МИД ФРГ рассказали о готовящемся общеевропейском ответе на скандал с поставкой турбин. В ведомстве отказались сообщить детали, сославшись на продолжающийся процесс согласования.

По информации источника РИА Новости в ЕС, постпреды стран-членов союза на минувшей неделе пришли к консенсусу о расширении списка индивидуальных санкций в отношении России на основании инициативы Германии.

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