Бывшего британского морпеха приговорили к 18 годам тюрьмы за терроризм

ЛОНДОН, 31 июл — РИА Новости. Бывшего британского морского пехотинца Киарана Максвелла приговорили к 18 годам тюрьмы за подготовку теракта, сообщает в понедельник телеканал Sky News. © AP Photo / Burhan Ozbilici В Турции задержали британца, воевавшего против ИГ* на стороне курдов

Заседание прошло в лондонском Центральном уголовном суде Олд-Бэйли. Мужчине 31 год, ранее он признал себя виновным в создании складов боеприпасов и взрывчатых веществ для возможного использования их североирландскими республиканцами.

Максвелл был задержан в августе прошлого года на военной базе в Сомерсете после того, как в начале года в графстве Антрим в Северной Ирландии были обнаружены два тайника с оружием. Позднее еще один тайник был найден неподалеку от дома Максвелла в графстве Девон.

В сентябре морпеху были предъявлены обвинения по трем статьям: терроризм, хранение марихуаны и мошенничество.