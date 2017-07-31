США
31.0731 июля18:53МСК
USD60.06+0.52
EUR70.46+0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Channel 4 назвал скандальный фильм о Диане "важным историческим источником"

17:3031.07.2017
02210
© AP PhotoПринц Уэльский Чарльз и Диана. Архивное фотоПринц Уэльский Чарльз и Диана. Архивное фото
© AP Photo

ЛОНДОН, 31 июл – РИА Новости. Британский телеканал Channel 4 по-прежнему намерен показать скандальный фильм о принцессе Диане "В ее собственных словах" (In Her Own Words) и считает картину "важным историческим источником", несмотря на критику.

Принцесса Диана. Архивное фото
© AFP 2017 / Joel Robin
Стали известны новые подробности гибели принцессы Дианы

Трансляция фильма намечена на воскресенье, 6 августа. Фильм включает уникальные видеозаписи, сделанные тренером по публичным выступлениям и риторике Питером Сеттеленом. Некоторые из записей будут показаны впервые, хотя частично их уже демонстрировали в США. Диана занималась с Сеттеленом постановкой голоса и публичной речи в 1992 и 1993 году, в преддверии подготовки к работе над биографией и интервью. На видео принцесса запечатлена в ее личной резиденции в Кенсингтонском дворце, в спокойной обстановке и непринужденной атмосфере она рассказывает о проблемах в собственной личной жизни.

"Отрывки из записанных Питером Сеттеленом пленок никогда не были показаны до сих пор на британском телевидении и являются важным историческим источником… Этот уникальный потрет Дианы дает ей право голоса", — говорится в распространенном в понедельник заявлении телеканала.

Записи не были предназначены для публичного просмотра, в беседах с тренером Диана говорит о сугубо личных вещах и делится с ним проблемами в личной жизни, рассказывает о себе. Трейлер к фильму содержит в частности следующие высказывания: "Я была бунтарем… До свадьбы (ред. – с принцем Чарльзом) мы встречались 13 раз… Меня воспитывали в духе "ты с кем-то вместе потому, что ты его любишь". Я знала, что что-то значительное появилось у меня на пути… Я не должна была играть с огнем, но я сделала это и очень обожглась".

Британские СМИ цитируют и другие, более откровенные выдержки из фильма. Так, газета Independent сообщает, что со слов Дианы отец Чарльза герцог Эдинбургский Филип дал сыну "добро" на роман "на стороне" с Камиллой Паркер-Боулс, которая после смерти Дианы вышла замуж за Чарльза. "Мой свекр сказал моему мужу: если твой брак не будет удачным, ты всегда сможешь вернуться к ней через пять лет", — цитирует газета принцессу.

"Что так и вышло – я имею в виду, я действительно знала, что это произошло через пять лет. Я знала, что что-то было и до этого, но через пять лет у меня было доказательство", — говорила Диана.

Кроме этого, на видеозаписи она рассказывает и о том, как обратилась за помощью к свекрови, королеве Елизавете Второй. "В слезах я отправилась к главной леди и спросила: "Что мне делать? Я пришла к вам, что мне делать?". И она ответила: "Я не знаю, что тебе делать. Чарльз безнадежен". И это было все, это была помощь", — цитирует издание слова принцессы.

Кроме этого, на записях Диана говорит о сексе с мужем — по ее словам, он имел место "один раз в три недели", а также о своей платонической влюбленности в телохранителя Барри Манаки, который погиб в ДТП.

Диана принцесса Уэльская. Архив
© Flickr / Floyd Nello
Биография Дианы, принцессы Уэльской

Планы канала показать фильм зрителям раскритиковала подруга Дианы Роза Монктон, она заявила, что это "грубое вторжение в частную жизнь". "Это предательское вторжение в частную жизнь и частную жизнь семьи. Я убеждена, что такой фильм не нужно транслировать", — заявила Монктон газете Guardian. Брат Дианы Эрл Спенсер обратился к телеканалу с требованием не транслировать записи.

Бывший пресс-секретарь королевы Дики Арбитер в комментарии телеканалу Sky News высказался следующим образом: "Позор делать эти записи доступными для публики". По его словам, трансляция такого фильма – это своего рода попытка сделать "деньги на крови". Британские СМИ говорят, что пленки с разговорами с Дианой действительно были проданы телеканалу NBC за неизвестную сумму денег.

Комментариев из резиденции сыновей Дианы герцога Кембриджского Уильяма и принца Гарри, Кенсингтонского дворца, до сих пор не последовало.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена