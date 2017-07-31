Channel 4 назвал скандальный фильм о Диане "важным историческим источником"

ЛОНДОН, 31 июл – РИА Новости. Британский телеканал Channel 4 по-прежнему намерен показать скандальный фильм о принцессе Диане "В ее собственных словах" (In Her Own Words) и считает картину "важным историческим источником", несмотря на критику.

Трансляция фильма намечена на воскресенье, 6 августа. Фильм включает уникальные видеозаписи, сделанные тренером по публичным выступлениям и риторике Питером Сеттеленом. Некоторые из записей будут показаны впервые, хотя частично их уже демонстрировали в США. Диана занималась с Сеттеленом постановкой голоса и публичной речи в 1992 и 1993 году, в преддверии подготовки к работе над биографией и интервью. На видео принцесса запечатлена в ее личной резиденции в Кенсингтонском дворце, в спокойной обстановке и непринужденной атмосфере она рассказывает о проблемах в собственной личной жизни.

"Отрывки из записанных Питером Сеттеленом пленок никогда не были показаны до сих пор на британском телевидении и являются важным историческим источником… Этот уникальный потрет Дианы дает ей право голоса", — говорится в распространенном в понедельник заявлении телеканала.

Записи не были предназначены для публичного просмотра, в беседах с тренером Диана говорит о сугубо личных вещах и делится с ним проблемами в личной жизни, рассказывает о себе. Трейлер к фильму содержит в частности следующие высказывания: "Я была бунтарем… До свадьбы (ред. – с принцем Чарльзом) мы встречались 13 раз… Меня воспитывали в духе "ты с кем-то вместе потому, что ты его любишь". Я знала, что что-то значительное появилось у меня на пути… Я не должна была играть с огнем, но я сделала это и очень обожглась".

Британские СМИ цитируют и другие, более откровенные выдержки из фильма. Так, газета Independent сообщает, что со слов Дианы отец Чарльза герцог Эдинбургский Филип дал сыну "добро" на роман "на стороне" с Камиллой Паркер-Боулс, которая после смерти Дианы вышла замуж за Чарльза. "Мой свекр сказал моему мужу: если твой брак не будет удачным, ты всегда сможешь вернуться к ней через пять лет", — цитирует газета принцессу.

"Что так и вышло – я имею в виду, я действительно знала, что это произошло через пять лет. Я знала, что что-то было и до этого, но через пять лет у меня было доказательство", — говорила Диана.

Кроме этого, на видеозаписи она рассказывает и о том, как обратилась за помощью к свекрови, королеве Елизавете Второй. "В слезах я отправилась к главной леди и спросила: "Что мне делать? Я пришла к вам, что мне делать?". И она ответила: "Я не знаю, что тебе делать. Чарльз безнадежен". И это было все, это была помощь", — цитирует издание слова принцессы.

Кроме этого, на записях Диана говорит о сексе с мужем — по ее словам, он имел место "один раз в три недели", а также о своей платонической влюбленности в телохранителя Барри Манаки, который погиб в ДТП.

Планы канала показать фильм зрителям раскритиковала подруга Дианы Роза Монктон, она заявила, что это "грубое вторжение в частную жизнь". "Это предательское вторжение в частную жизнь и частную жизнь семьи. Я убеждена, что такой фильм не нужно транслировать", — заявила Монктон газете Guardian. Брат Дианы Эрл Спенсер обратился к телеканалу с требованием не транслировать записи.

Бывший пресс-секретарь королевы Дики Арбитер в комментарии телеканалу Sky News высказался следующим образом: "Позор делать эти записи доступными для публики". По его словам, трансляция такого фильма – это своего рода попытка сделать "деньги на крови". Британские СМИ говорят, что пленки с разговорами с Дианой действительно были проданы телеканалу NBC за неизвестную сумму денег.

Комментариев из резиденции сыновей Дианы герцога Кембриджского Уильяма и принца Гарри, Кенсингтонского дворца, до сих пор не последовало.