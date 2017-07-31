Джон Келли приступил к исполнению обязанностей главы аппарата Белого дома

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Бывший министр внутренней безопасности США Джон Келли в понедельник приступил к обязанностям главы аппарата Белого дома.

Келли сменил на посту главы аппарата Белого дома Райнса Прибаса, который проработал чуть больше полугода с момента инаугурации Дональда Трампа. Прибас объяснил свою отставку желанием президента США осуществить "перезагрузку" в администрации и начать действовать иначе.

На встрече с Келли в Белом доме Трамп выразил уверенность, что новый глава аппарата, "без сомнения, проделает выдающуюся работу".

Он добавил, что на посту министра тот показал "невероятные результаты". Такого же мнения президент придерживается относительно работы всей своей администрации.

"Мы очень хорошо справляемся. У нас прекрасные наработки. Страна полна оптимизма. Думаю, генерал (Келли – ред.) внесет свой вклад", — добавил Трамп.