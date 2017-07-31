В Польше после ремонта открыли российское воинское захоронение

ВАРШАВА, 31 июл – РИА Новости. В польском населенном пункте Карповиче (Подлясское воеводство) после проведения ремонтно-восстановительных работ открыто российское воинское захоронение, сообщил руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев.

По его словам, к индивидуальной могиле погибшего красноармейца Д.А. Зубкова были возложены цветы и венки. Могила советского воина отремонтирована совместными усилиями местной администрации и польского общества "Курск".

"Мы благодарны местным властям и польским активистам, которые стремятся сохранить историческую память и проявляют заботу о российских воинских захоронениях и памятных местах, расположенных на территории Польши", — заявил он в понедельник журналистам.

В траурном мероприятии приняли участие представители местной администрации, общества "Курск", "Поискового движения России", сотрудники представительства Минобороны, группа молодежи из России и Туркмении, а также местные жители.

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"В ходе выступлений участники траурной церемонии высказали обеспокоенность действиями польских властей по проведению ревизии итогов Второй мировой войны, принижению освободительной роли Красной Армии в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами и по уничтожению российских памятных мест", — отметил представитель Минобороны РФ.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.