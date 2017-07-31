Косачев: у дипмиссии США достаточно сотрудников для полноценной работы в РФ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. У дипмиссии США в России и после сокращения персонала остается достаточное количество сотрудников для полноценной работы, заявил в понедельник РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссии США в РФ будет таким же, как и персонал диппредставительства России в Америке — по 455 человек с каждой стороны. В результате 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность в России. В госдепе США сочли действия Москвы неоправданными и пообещали отреагировать на них.

"Американцам никто не называет персональных имен, должностей, функций людей, которые должны покинуть нашу страну", — сказал Косачев.

Он напомнил, что когда США высылали 35 наших дипломатов, это была "история поименная". В данном случае никаких ограничений в том, как американская дипмиссия будет организовывать свою работу в сокращенном составе, нет, сказал законодатель.

"Причем само понятие о "сокращенном составе" достаточно относительное выражение. Поскольку 455 сотрудников — это огромная цифра", — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что при высылке 35 российских дипломатов в США осталось 455 наших сотрудников посольства, и это нормальное состояние для его работы. А у американцев, по его словам, было явно завышено количество сотрудников все это время.

"Теперь им предстоит поработать в новых условиях, поскольку никто с них не снимал функций по обслуживанию двусторонних отношений, в том числе по консульскому обслуживанию", — пояснил Косачев.

По его словам, сотрудники дипмиссии США должны определиться, за счет кого они будут вписываться в эту установленную квоту, за счет каких должностей, за счет каких функций без ущерба для работы посольства.

"Если американцы пойдут тем путем, на который намекает (экс-посол США в РФ) Майкл Макфол (о продлении сроков выдачи виз), если они будут показательно демонстративно сокращать должности, которые необходимы в повседневной работе и сокращение которых будет создавать реальные проблемы в обслуживании двусторонних отношений — это будет выбор американской стороны, но это будет откровенный саботаж своих полномочий и миссии по тому, чтобы предоставлять консульские услуги США", — отметил сенатор.

Он выразил надежду, что до этого не дойдет. "США обязаны наладить необходимую работу дипмиссии. Для любой страны 455 человек, при любой нагрузке, цифра достаточная, чтобы организовать работу безупречно", — отметил российский парламентарий.

Косачев напомнил, что в США в рамках работы российской дипмиссии трудится также 455 сотрудников. "Я не слышал никаких нареканий в адрес работы российской дипмиссии при таком же количестве дипломатов и примерно при такой же нагрузке", — подчеркнул политик.

По его мнению, американским дипломатам предстоит продемонстрировать, что они в состоянии работать, когда к ним предъявляются определенные профессиональные требования.

МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствии с числом сотрудников российских диппредставительств в США.

Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США.