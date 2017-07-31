Спайсер о "готовящейся инаугурации" Пенса: помогу, но только в 2024 году

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер отреагировал на публикацию в Twitter члена конгресса от Демократической партии Максин Уотерс, в которой она заявила, что вице-президент США Майк Пенс якобы готовится к инаугурации.

"Майк Пенс где-то там планирует инаугурацию. (Бывший глава аппарата Белого дома Ринс) Прибас и Спайсер возглавят переход", — написала на своей странице в Twitter Уотерс.

"Когда Майк Пенс будет баллотироваться, и если это произойдет в 2024 году, я с гордостью сыграю любую роль, которую он попросит. Хорошо знать, что вы уже допускаете такое", — написал на своей странице в Twitter бывший пресс-секретарь президента.

Трамп 21 июля принял отставку Спайсера, который являлся пресс-секретарем президента после победы на выборах. Освободившееся место пресс-секретаря и главы пресс-службы Белого дома заняла заместитель Спайсера Сара Сандерс. Причиной увольнения Спайсера стало его несогласие с решением президента выдвинуть на должность директора по коммуникациям финансиста Энтони Скарамуччи. Спайсер запомнился многочисленными пикировками с прессой и постоянно оказывался в центре нападок со стороны журналистов.

Уотерс в феврале на пресс-конференции заявила, что Трамп "сам провоцирует свой импичмент" и что он готов "броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею".