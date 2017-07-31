Власти КНР переселили 30 тысяч человек после оползня в Сычуани

ПЕКИН, 31 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Власти китайской провинции Сычуань переселили более 30 тысяч человек из районов с высоким уровнем угрозы геологических катастроф, после того как в конце июня более 100 человек в одночасье оказались погребены под крупным оползнем.

Оползень сошёл утром 24 июня, погребенными под ним оказались 62 домашних хозяйства и больше 100 человек. До сих пор точно неизвестно число жертв трагедии, по последним данным, опубликованным в государственных СМИ, спасатели извлекли из-под завалов 10 тел погибших, 83 человека числятся пропавшими без вести.

Агентство Синьхуа сообщает, что после катастрофы решено было провести тщательную проверку геологической обстановки в провинции, чтобы избежать повторения трагедии.

Свыше двух тысяч специалистов провели проверки в 176 уездах провинции, они проинспектировали 38 тысяч мест, внесенных в перечень потенциально опасных, а также обнаружили еще порядка четырех тысяч таких локаций.

По согласованию с местными властями в безопасные районы были переселены проживавшие в 671 геологически опасном месте.