МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Отказ Польши допустить Россию к участию в проекте Музея-мемориала на месте бывшего немецкого концлагеря аморален с точки зрения исторической правды, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД.

Ранее Варшава отказала Москве в участии в международном проекте по обновлению Музея — Места памяти "Собибор". В министерстве напомнили, что российскую сторону пригласили подключиться к обновлению музея в 2013 году. Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры.

"Сложно отрицать, что участие России в создании обновленного Музея — Места памяти "Собибор" абсолютно оправданно", — отметили в дипломатическом ведомстве.

"Игнорирование исторических фактов не поддается рациональному объяснению и не должно пройти незамеченным для мирового сообщества. Намерение не допустить Россию в число участников проекта является частью открыто демонстрируемой в последнее время Варшавой русофобии и стремления поляков навязать свое видение истории, принизив освободительную роль СССР и Красной Армии во Второй мировой войне", — считают в МИД.

Музей-мемориал будет создан в Польше на территории бывшего немецкого лагеря смерти Собибор (Люблинское воеводство). Лагерь функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв.

В 1943 году в Собиборе произошло восстание, которое возглавили советский офицер Александр Печерский и сын польского раввина Леон Фельдхендлер. Это событие стало единственным успешным крупным бунтом узников нацистских концлагерей. Во время мятежа и на минных полях, окружавших лагерь, погибло около 80 заключенных. Более 300 человек бежали, но многие из них были пойманы и убиты после того, как их выдало местное население, а часть бежавших погибла от рук коллаборационистов. После восстания немцы уничтожили лагерь.