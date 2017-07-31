МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Отказ Польши допустить Россию к участию в проекте Музея-мемориала на месте бывшего немецкого концлагеря аморален с точки зрения исторической правды, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД.
"Сложно отрицать, что участие России в создании обновленного Музея — Места памяти "Собибор" абсолютно оправданно", — отметили в дипломатическом ведомстве.
"Игнорирование исторических фактов не поддается рациональному объяснению и не должно пройти незамеченным для мирового сообщества. Намерение не допустить Россию в число участников проекта является частью открыто демонстрируемой в последнее время Варшавой русофобии и стремления поляков навязать свое видение истории, принизив освободительную роль СССР и Красной Армии во Второй мировой войне", — считают в МИД.
В 1943 году в Собиборе произошло восстание, которое возглавили советский офицер Александр Печерский и сын польского раввина Леон Фельдхендлер. Это событие стало единственным успешным крупным бунтом узников нацистских концлагерей. Во время мятежа и на минных полях, окружавших лагерь, погибло около 80 заключенных. Более 300 человек бежали, но многие из них были пойманы и убиты после того, как их выдало местное население, а часть бежавших погибла от рук коллаборационистов. После восстания немцы уничтожили лагерь.