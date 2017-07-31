Два охранника погибли при атаке на посольство Ирака в Кабуле

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Два афганских охранника погибли в результате атаки на посольство Ирака в Кабуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление иракского МИД.

По данным министерства, руководитель дипломатического представительства Ирака в Кабуле был эвакуирован в посольство Египта.

В понедельник террорист-смертник подорвал себя возле посольства Ирака в столице Афганистана. На месте происшествия были слышны звуки стрельбы. После этого последовали сообщения о еще одном взрыве. По данным агентства Рейтер, ответственность за первый взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.

По данным телеканала Tolo News, в МВД Афганистана сообщили об окончании боестолкновений, которые продолжались около 4 часов. В министерстве, в свою очередь, заявили, что в результате атаки ранения получил полицейский, никто из сотрудников посольства не пострадал. Также сообщается о ликвидации трех нападавших.

*Террористическая организация, запрещенная в России