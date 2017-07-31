МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Москва считает несостоятельными попытки США и некоторых других стран переложить ответственность за ситуацию вокруг ракетно-ядерной программы КНДР на Россию и Китай, заявляет МИД РФ.

"Призываем все вовлеченные стороны воздержаться от любых шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности. Расцениваем как несостоятельные попытки представителей США и ряда других стран переложить ответственность за происходящее на Россию и Китай, чуть ли не обвинить Москву и Пекин в "потакании" ракетно-ядерным амбициям КНДР", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, распространенном в понедельник.

Вместе с тем в МИД отметили, что российская сторона с большой озабоченностью воспринимает последнее развитие событий на Корейском полуострове "на фоне осуществленного КНДР 28 июля нового запуска баллистической ракеты, прямо нарушающего соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН".

"Одновременно возрастает военная активность США, Республики Корея и Японии, в субрегионе продолжается реализация линии Вашингтона на размещение в Южной Корее элементов системы американской глобальной ПРО", — подчеркивают в министерстве.

В МИД РФ напомнили, что именно Российская Федерация и Китайская Народная Республика разработали совместную "дорожную карту", исключающую применение или угрозу силой и предполагающую комплексное решение всех проблем Корейского полуострова, в том числе ядерной, политико-дипломатическим путем через налаживание диалога без предварительных условий.

"Предлагаем всем заинтересованным сторонам на основе содержащихся в "дорожной карте" идей незамедлительно начать предметный разговор о налаживании коллективных усилий по урегулированию ситуации", — говорится в сообщении.

В этом месяце Северная Корея провела два испытания баллистических ракет, как утверждается, дальнего радиуса действия. Теперь, как опасаются эксперты в Южной Корее, Пхеньян может продемонстрировать, что обладает уменьшенным зарядом для ядерных боеголовок, которыми могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты.

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