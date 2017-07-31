Колумнист Forbes: США нужно перерастать сочинять страшилки про Россию

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия — отличный кандидат в друзья США, поэтому американским политикам следует перестать сочинять про нее страшилки, пишет колумнист Forbes, бывший заместитель главного советника в рейгановском Белом доме Ральф Бенко.

"Трамп не пошел на поводу у тех, кто поливает Россию грязью — и мы тоже не должны", — пишет он.

С точки зрения автора, в вопросе санкций Дональд Трамп, не раз заявлявший о желании наладить отношения с Россией, прав, а вот конгресс, пытающийся ему помешать — нет.

"Наши политиканы, нацеленные на то, чтобы поддерживать тревогу среди граждан, намерены сделать Россию "пугалом". Это совершенно неуместно и противоречит американским интересам и ценностям", — утверждает Бенко.

Стремясь наладить отношения с Россией, Трамп оказывается на правильной стороне. "Лучше, если наш старый союзник по тому, что мы называем Второй мировой, а они — Великой отечественной войной, будет нашим другом, а не врагом".

Исследовать возможности для дружбы нужно еще и потому, что, как показала Первая мировая, для начала всеобщей войны достаточно одного неверного шага, подчеркивает автор.

С точки зрения Бенко, Россия действует не как "бандит", хотя некоторые, по его словам, утверждают именно это, а как "медведь, загнанный в угол". Автор уверен, что Россия будет куда дружелюбнее, если Вашингтон перестанет давить на нее.

Расширение НАТО — одна из причин, по которой Москва воспринимает Запад как угрозу. Дональд Трамп прав, когда утверждает, что первоначальная миссия этого альянса — противостояние СССР — устарела и что нужно ее пересмотреть, сделав приоритетной борьбу с "Исламским государством"*, пишет Бенко далее. "Времена меняются. СССР давно нет. Пора уже смириться с этим", — подчеркивает он.

Бенко отмечает, что русские чувствуют угрозу со стороны Запада не только из-за того, что НАТО "окружает" Россию. Ее подозрительность обусловлена ее историей — с 18 века в страну трижды вторгалась западная держава: Швеция в 1707 году, Франция в 1812 году, Германия в 1941 году. И это не считая татаро-монгольского ига.

Трамп открыто высказывался о том, что те деньги, которые США тратят на "военные авантюры", можно было потратить на развитие транспортной инфраструктуры, трубопроводов и водопроводов, укрепление экономики.

Если же США продолжат вкладывать средства в то, из-за чего другие государства будут чувствовать угрозу с их стороны, нет ничего удивительного в том, что люди в этих странах выберут "пушки", хотя и предпочли бы "масло", рассуждает Бенко.

"Грехи друзей воспринимаются совсем не так, как грехи врагов. Россия — отличный кандидат в друзья, и допущенные ею нарушения следует воспринимать с должной соразмерностью. А еще давайте перестанем придумывать грехи, доказательств которым у нас нет", — подчеркивает автор.

* террористическая организация, запрещенная в России