ЕС осудил чрезмерное применение силы властями Венесуэлы в ходе протестов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Евросоюз выражает глубокое сожаление в связи с насилием в ходе выборов в Венесуэле, а также осуждает чрезмерное и непропорциональное применение силы службами безопасности страны, говорится в заявлении официального представителя ЕК.

"Европейский Союз глубоко сожалеет о насилии и беспорядках в ходе вчерашнего голосования (в Венесуэле). Он выражает соболезнования и сочувствие семьям и друзьям погибших. Все стороны должны воздержаться от насилия. Европейский Союз осуждает чрезмерное и непропорциональное использование силы органами безопасности", — заявил представитель ЕК.

"У Венесуэлы есть демократически избранные и законные институты, чья роль заключается в том, чтобы работать вместе и находить согласованное решение настоящему кризису. Учредительное собрание, избранное при сомнительных и часто насильственных обстоятельствах, не может быть частью решения", — также подчеркивается в заявлении.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум.

Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек. Генпрокуратура сообщила о гибели 10 человек только в воскресенье. По официальным данным национального избирательного совета, в выборах приняли участие более 8 миллионов человек, или 41,53% избирателей. Однако эти цифры оспаривает оппозиция, в течение дня публиковавшая десятки фотографий с пустых избирательных участков в разных регионах страны. По данным противников президента Николаса Мадуро, около 90% имеющих право голоса не пришли на выборы, хотя власти даже продлили на час работу участков.